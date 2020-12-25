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Дети отравились в детском саду в Ивановской области 

News.ru и ещё 7 2 часа назад
Дети отравились в детском саду в Ивановской области
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ивановской области в детском саду у 43 детей обнаружены признаки отравления. 16 из них были госпитализированы.
Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

За медицинской помощью обратились 43 воспитанника МДОУ Детский сад № 6 «Колокольчик» города Пучежа, из них 16 детей дошкольного возраста были госпитализированы в ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» с признаками отравления, — говорится на сайте регионального управления СК РФ.

В ведомстве добавили, что устанавливаются причины происшествия. При этом в детском саду для экспертизы изъяли образцы продуктов питания. Следователи обещали дать оценку действиям должностных лиц.
Как писал NEWS.ru, дети в бассейне в башкирских Учалах отравились химикатами. По данным ведомства, во время плавания в местном Дворце творчества 16 воспитанников в возрасте от 8 до 12 лет и два наставника ощутили сильный запах хлора и почувствовали недомогание. Граждане сразу покинули учреждение.
Позже четверых детей доставили в лечебное учреждение на осмотр. У них диагностировали отравление парами хлора, после чего отпустили на амбулаторный режим. Позже выяснилось, что дети отравились химикатами, которые слесарь вылил в водосток во время чистки канализации, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , Ивановская Область
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