Дети отравились в детском саду в Ивановской области 

Ивановской области в детском саду у 43 детей обнаружены признаки отравления. 16 из них были госпитализированы.

Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете . Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

За медицинской помощью обратились 43 воспитанника МДОУ Детский сад № 6 «Колокольчик» города Пучежа, из них 16 детей дошкольного возраста были госпитализированы в ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» с признаками отравления, — говорится на сайте регионального управления СК РФ.

В ведомстве добавили, что устанавливаются причины происшествия. При этом в детском саду для экспертизы изъяли образцы продуктов питания. Следователи обещали дать оценку действиям должностных лиц.

Как писал NEWS.ru, дети в бассейне в башкирских Учалах отравились химикатами. По данным ведомства, во время плавания в местном Дворце творчества 16 воспитанников в возрасте от 8 до 12 лет и два наставника ощутили сильный запах хлора и почувствовали недомогание. Граждане сразу покинули учреждение.