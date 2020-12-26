На месте взрыва в Нэшвилле найдены человеческие останки

"Мы не знаем, был ли кто-нибудь внутри фургона во время взрыва, — подчеркнул в ходе брифинга представитель полицейского управления города Дон Аарон. — На данный момент я не могу сказать, какова вероятность того, что во взрыве могли пострадать четыре человека, и есть ли среди них погибший".