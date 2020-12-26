На месте взрыва в Нэшвилле найдены человеческие останки

Представители правоохранительных органов обнаружили человеческие останки поблизости от места взрыва в Нэшвилле. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Ранее представитель полицейского управления Нэшвилла указывал на то, что в правоохранительных органах не исключают, что внутри взорвавшегося в центре города фургона мог находиться человек. Подтверждений этому ранее обнаружено не было.
"Мы не знаем, был ли кто-нибудь внутри фургона во время взрыва, — подчеркнул в ходе брифинга представитель полицейского управления города Дон Аарон. — На данный момент я не могу сказать, какова вероятность того, что во взрыве могли пострадать четыре человека, и есть ли среди них погибший".
Ранее полиция Нэшвилла сообщила в Twitter, что в 06:30 (15:30 мск) в пятницу в центре города взорвался фургон. Пострадали три человека, они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция отмечала, что инцидент произошел в результате преднамеренных действий.
Расследованием инцидента занимаются ФБР и местные правоохранительные органы. Действующий американский лидер Дональд Трамп и избранный президент США Джозеф Байден проинформированы о взрыве.