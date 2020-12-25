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В Волгограде военный организовал нарколабораторию 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Волгограде военный организовал нарколабораторию
Фото: РИА Новости
Южный окружной военный суд в пятницу приговорил военнослужащего из Волгоградской области Владимира Аляева к 15 годам и 6 месяцам колонии за организацию работы нарколаборатории, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, в августе 2019 года Аляев заинтересовался объявлением о высокооплачиваемой работе, размещенным в интернете участником преступной организации. После этого Аляеву предложили за деньги производить наркотики для их сбыта в Волгограде, на что он согласился.
Получив инструкции от главы преступной организации в октябре 2019 года, Аляев арендовал в Волгограде дом под нарколабораторию. В ноябре он получил посылку массой 160 килограмм с химическими веществами для производства наркотиков. Потом установил в доме оборудование и по полученным технологиям произвел там наркотики.
Уголовное дело было возбуждено по статьям "Участие в преступном сообществе " и "Производство наркотических средств в особо крупном размере". "В соответствии с приговором суда Аляев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима", — сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
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Происшествия , ФСИН , Волгоград , Волгоградская Область
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