В Волгограде военный организовал нарколабораторию 

Южный окружной военный суд в пятницу приговорил военнослужащего из Волгоградской области Владимира Аляева к 15 годам и 6 месяцам колонии за организацию работы нарколаборатории, сообщил журналистам представитель суда.

По его данным, в августе 2019 года Аляев заинтересовался объявлением о высокооплачиваемой работе, размещенным в интернете участником преступной организации. После этого Аляеву предложили за деньги производить наркотики для их сбыта в Волгограде , на что он согласился.

Получив инструкции от главы преступной организации в октябре 2019 года, Аляев арендовал в Волгограде дом под нарколабораторию. В ноябре он получил посылку массой 160 килограмм с химическими веществами для производства наркотиков. Потом установил в доме оборудование и по полученным технологиям произвел там наркотики.