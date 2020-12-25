На Украине злоумышленники захватили нефтебазу 

«Сообщение о захвате частного предприятия на территории нефтебазы поступило в полицию около 9:15 сегодня, 25 декабря. Представитель фирмы сообщил, что на территорию нефтебазы проникла группа неизвестных мужчин, и они захватили предприятие», — говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.