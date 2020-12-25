Коллектор избил в Москве знакомого должницы 

«В четверг 24 декабря мужчина, работающий специалистом по взысканию долгов… пришел по месту жительства должницы. Из квартиры вышел незнакомый ему мужчина, который агрессивно себя вел. У них завязалась драка, впоследствии специалист по взысканию долгов применил перцовый баллончик и ушел», — передает сообщение РИА «Новости».