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Москва

Коллектор избил в Москве знакомого должницы 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Коллектор избил в Москве знакомого должницы
Фото: depositphotos.com
Коллектор избил на севере Москвы мужчину, находившегося в квартире должницы. Во время драки специалист по взысканию долгов применил перцовый баллончик, сообщили в правоохранительных органах.

«В четверг 24 декабря мужчина, работающий специалистом по взысканию долгов… пришел по месту жительства должницы. Из квартиры вышел незнакомый ему мужчина, который агрессивно себя вел. У них завязалась драка, впоследствии специалист по взысканию долгов применил перцовый баллончик и ушел», — передает сообщение РИА «Новости».

Он добавил, что коллектор ранее был судим по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Тем временем в столичном управлении МВД рассказали, что в результате драки с коллектором пострадавший получил проникающую корнеосклеральную рану глаза с выпадением оболочек, травматическую катаракту и рану нижнего века. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.
В ноябре в Новосибирске попали под суд «коллекторы», пугавшие людей похоронными венками.
Ранее в Госдуме за незаконную коллекторскую деятельность предложили лишать свободы на срок до 12 лет.
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Происшествия , Госдума , МВД , РИА Новости , Москва
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