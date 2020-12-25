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В американском Нэшвилле прогремел взрыв 

ТК «Звезда» 27 минут назад
В американском Нэшвилле прогремел взрыв
Фото: Aaron Cantrell, James Green, twitter
Мощный взрыв произошел в столице американского штата Теннеси — Нэшвилл. Как сообщает Express со ссылкой на очевидцев, после громкого хлопка от здания в центре города стали отлетать обломки и битые стекла.
Сейчас на месте инцидента сотрудники экстренных служб и полиция. По данным некоторых СМИ, источником взрыва могла стать бомба в автомобиле. Саперы предполагают, что в других машинах в центре города могут находиться взрывные устройства.
Место взрыва охвачено огнем, где полыхает сразу несколько небольших пожаров.
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Происшествия , В мире
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