В американском Нэшвилле прогремел взрыв 

Мощный взрыв произошел в столице американского штата Теннеси — Нэшвилл. Как сообщает Express со ссылкой на очевидцев, после громкого хлопка от здания в центре города стали отлетать обломки и битые стекла.

Сейчас на месте инцидента сотрудники экстренных служб и полиция. По данным некоторых СМИ, источником взрыва могла стать бомба в автомобиле. Саперы предполагают, что в других машинах в центре города могут находиться взрывные устройства.

Место взрыва охвачено огнем, где полыхает сразу несколько небольших пожаров.