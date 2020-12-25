Защита историка Соколова не согласна с приговором 

Защита осужденного за убийство аспирантки историка Олега Соколова не согласна с назначенным ему наказанием, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Сергея Лукьянова

При этом вопрос об обжаловании будет решаться после получения копии приговора, отметил представитель защиты.

Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года тюрьмы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранение оружия. Прокуратура запрашивала для обвиняемого 15 лет колонии строгого режима , защита настаивала на наказании сроком в 8 лет.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге Соколов застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого он расчленил тело девушки, чтобы избавиться от него. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки.