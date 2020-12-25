В Татарстане пресекли деятельность подпольного казино 

В Набережных Челнах сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного казино. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции челнинского УМВД установили местного жителя, подозреваемого в незаконном проведении азартных игр в подсобном помещении одного из торговых центров города», — приводит издание «Бизнес online» сообщение.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли компьютеры и деньги из незаконного игорного заведения.