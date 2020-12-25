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В Татарстане пресекли деятельность подпольного казино 

RT на русском и ещё 1 43 минуты назад
В Татарстане пресекли деятельность подпольного казино
Фото: РИА Новости
В Набережных Челнах сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного казино. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции челнинского УМВД установили местного жителя, подозреваемого в незаконном проведении азартных игр в подсобном помещении одного из торговых центров города», — приводит издание «Бизнес online» сообщение.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли компьютеры и деньги из незаконного игорного заведения.
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Происшествия , МВД , Республика Татарстан
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