Историка-потрошителя Соколова приговорили

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Москва

Приговор историку Соколову в суде Санкт-Петербурга попал на видео 

Алевтина Жаркова 43 минуты назад
Суд в Санкт-Петербурге сегодня огласил приговор историку Олегу Соколову. Бывший доцент Института истории и знаток истории Франции и войны 1812 года признан виновным в убийстве своей сожительницы, аспирантки Екатерины Ещенко и приговорен к 12,5 годам колонии.
Напомним, 8 ноября 2019 года после конфликта со своей возлюбленной Соколов выстрелил в нее с близкого расстояния. С помощью ножовки, пилы и других предметов он расчленил тело жертвы и пытался избавиться от останков, выкинув их в реку. Однако историк свалился в реку, и при его спасении сотрудники МЧС обнаружили в его рюкзаке отрубленные женские руки. 11 ноября 2019 года Соколов был арестован. В марте 2020 года расследование по делу было завершено, после чего начался суд над обвиняемым в убийстве начался суд.
Происшествия , Видео , Криминал , Олег Соколов , МЧС
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