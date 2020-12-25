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Москва

Соколова приговорили к 12,5 годам тюрьмы 

Газета.Ru 53 минуты назад
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам тюрьмы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Ранее прокуратура запросила для обвиняемого 15 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на наказании сроком в 8 лет.
В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге Соколова застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого он расчленил тело девушки, чтобы избавиться от него. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки.
Историка Соколова признали виновным в убийстве
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Происшествия , Видео , Анастасия Ещенко , Олег Соколов , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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