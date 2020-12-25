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В Сочи молодой человек пригрозил покончить с собой 

Алиса Селезнёва 54 минуты назад
В Сочи молодой человек пригрозил покончить с собой
Фото: ТАСС
Молодой человек, сидящий на окне 18 этажа высотки в Сочи, заявил, что не хочет идти в армию. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, парень высунулся из окна здания на улице Просвещения, грозит покончить жизнь самоубийством, кричит, что не хочет идти в армию и звонит кому-то по телефону.
На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал, видно, что молодой человек перекинул ноги через подоконник и сидит на самом краю.
«Рамблер» писал, что ранее 70-летний житель Апшеронска Виктор А., имеющий психическое заболевание, зарезал ножом 26-летнюю беременную соседку, с которой конфликтовал. После этого совершил попытку самоубийства и скончался в автомобиле скорой помощи.
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