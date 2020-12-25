Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве напали на режиссера Галину Евтушенко 

Артём Кульша 1 час назад
В Москве неизвестные ограбили режиссера Галину Евтушенко
Фото: РИА Новости
Режиссера Галину Евтушенко ограбили в Москве
Неизвестный человек ограбил режиссера Галину Евтушенко. Об этом сообщает РЕН ТВ.
15 декабря Евтушенко обратилась в полицию Москвы с заявлением об ограблении. Она рассказала, что вышла из дома на улицу выбросить мусор, достала смартфон, чтобы включить фонарик, а один из группы мужчин, которая находилась у мусорных баков, выхватил телефон из ее рук и скрылся.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой» (наказывается вплоть до лишения свободы на восемь лет). Нанесенный режиссеру ущерб оценен в 25 тысяч рублей.
64-летняя Евтушенко, как сообщал «Рамблер», — режиссер таких фильмов, как «Дальше… Дальше! Дальше?», «Ну-ка, отними, или Фантики "Красного Октября"», «И никто не узнает…», «Приятного апатита!», «Пушкинская Италия» и «Чердачная история».
30 ноября вооруженный ножом 28-летний уроженец Кабардино-Балкарии ограбил один из магазинов сети «Пятерочка» на проспекте Мира в Москве. Он, угрожая ножом, оттолкнул женщину-кассира, взял деньги из кассового аппарата и убежал. Несколько дней спустя он был задержан.
В октябре водитель такси, 35-летний ранее судимый житель Уфы, напал на клиентку, изнасиловал ее и ограбил на юго-западе Москвы. Некоторое время спустя он был задержан и обвинен в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Изнасилование», «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» и «Похищение у гражданина паспорта».
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Комментарии 8
Происшествия , Галина Евтушенко , Красный Октябрь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение