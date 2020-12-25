В Москве неизвестные ограбили режиссера Галину Евтушенко

Неизвестный человек ограбил режиссера Галину Евтушенко. Об этом сообщает РЕН ТВ.

15 декабря Евтушенко обратилась в полицию Москвы с заявлением об ограблении. Она рассказала, что вышла из дома на улицу выбросить мусор, достала смартфон, чтобы включить фонарик, а один из группы мужчин, которая находилась у мусорных баков, выхватил телефон из ее рук и скрылся.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой» (наказывается вплоть до лишения свободы на восемь лет). Нанесенный режиссеру ущерб оценен в 25 тысяч рублей.

64-летняя Евтушенко, как сообщал «Рамблер», — режиссер таких фильмов, как «Дальше… Дальше! Дальше?», «Ну-ка, отними, или Фантики "Красного Октября" », «И никто не узнает…», «Приятного апатита!», «Пушкинская Италия» и «Чердачная история».

30 ноября вооруженный ножом 28-летний уроженец Кабардино-Балкарии ограбил один из магазинов сети «Пятерочка» на проспекте Мира в Москве. Он, угрожая ножом, оттолкнул женщину-кассира, взял деньги из кассового аппарата и убежал. Несколько дней спустя он был задержан.

В октябре водитель такси, 35-летний ранее судимый житель Уфы, напал на клиентку, изнасиловал ее и ограбил на юго-западе Москвы. Некоторое время спустя он был задержан и обвинен в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Изнасилование», «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» и «Похищение у гражданина паспорта».