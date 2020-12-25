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Москва

«Че ты лезешь?»: в Москве ритуальщики подрались у квартиры покойного 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Москве ритуальщики подрались у квартиры покойного
Фото: ТАСС
Работники конкурирующих организаций в сфере ритуальных услуг устроили драку прямо на пороге квартиры умершего жителя Москвы. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

«Частный агент, который приехал чуть раньше, в буквальном смысле «отбил» клиента у «бюджетника» из ГБУ «Ритуал»», — отмечает канал.

На видеозаписи, которую опубликовал LIFE SHOT, двое мужчин выясняют отношения на пороге квартиры.

«Че ты лезешь?!» — несколько раз выкрикнул один из них, отпихивая второго и не давая ему зайти в квартиру.

В итоге в спор вмешались родственники покойного, попросив опоздавшего ритуальщика прекратить потасовку и подождать.
«Рамблер» писал, что ранее в почтовых ящиках жителей Москвы появились рекламные листовки городской ритуальной службы с предложением бесплатных похорон и мест на кладбищах. Фотографиями листовок жители столицы поделились в Facebook.
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