В Москве ритуальщики подрались у квартиры покойного

Работники конкурирующих организаций в сфере ритуальных услуг устроили драку прямо на пороге квартиры умершего жителя Москвы. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.
«Частный агент, который приехал чуть раньше, в буквальном смысле «отбил» клиента у «бюджетника» из ГБУ «Ритуал»», — отмечает канал.
На видеозаписи, которую опубликовал LIFE SHOT, двое мужчин выясняют отношения на пороге квартиры.
«Че ты лезешь?!» — несколько раз выкрикнул один из них, отпихивая второго и не давая ему зайти в квартиру.
В итоге в спор вмешались родственники покойного, попросив опоздавшего ритуальщика прекратить потасовку и подождать.
«Рамблер» писал, что ранее в почтовых ящиках жителей Москвы появились рекламные листовки городской ритуальной службы с предложением бесплатных похорон и мест на кладбищах. Фотографиями листовок жители столицы поделились в Facebook.