Задержан обстрелявший полицейских житель Химок 

Мужчина, несколько раз выстреливший в полицейских в ходе рядовой проверки документов, задержан, сообщает РИА Новости. У подозреваемого, который, по словам очевидцев, испытывал взрывное устройство, при себе нашли оружие и порох.
Инцидент произошёл вечером 23 декабря в лесополосе микрорайона Левобережный в подмосковных Химках. Правоохранители решили проверить документы у подозрительного мужчины. Диалог быстро закончился. Незнакомец выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в сторону полицейских. Никто не пострадал.
«Пятый канал» со ссылкой на очевидцев сообщал, что в лесополосе мужчина тестировал самодельное взрывное устройство: он испытывал расстояние, с которого бомбу можно активировать при помощи детонатора.
В Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили журналистам, что предполагаемого злоумышленника задержали. Им оказался 31-летний житель Химок. При себе у него нашли оружие и сверток с пороховой смесью. Мужчине грозит два уголовных дела: за применение насилия в отношении представителей власти и за незаконное хранение оружия.
«Пятый канал» отмечает, что задержанного зовут Евгений. Ранее он работал в конструкторском бюро. Кроме оружия в его квартире нашли парик и замаскированное под пачку денег взрывное устройство. В момент задержания мужчина был в бронежилете.
Ранее, как сообщал «Рамблер», чеченские правоохранители ликвидировали группу неизвестных, которые бросили в них взрывное устройство, похожее на гранату. Инцидент произошел 17 декабря около полуночи в Курчалоевском районе. Полицейские, дежурившие на посту ДПС, остановили для проверки отечественный автомобиль ВАЗ-21114. Сидевшие в салоне люди, не подчинились требованиям автоинспекторов. Из открытого окна в правоохранителей полетело взрывное устройство, а машина резко сорвалась с места. Силовики бросились за злоумышленниками в погоню. Бандиты начали отстреливаться, полицейские открыли по автомобилю ответный огонь. В результате все нападавшие были уничтожены. Ни один правоохранитель не пострадал.