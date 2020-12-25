Задержан обстрелявший полицейских житель Химок 

Мужчина, несколько раз выстреливший в полицейских в ходе рядовой проверки документов, задержан, сообщает РИА Новости. У подозреваемого, который, по словам очевидцев, испытывал взрывное устройство, при себе нашли оружие и порох.

Инцидент произошёл вечером 23 декабря в лесополосе микрорайона Левобережный в подмосковных Химках . Правоохранители решили проверить документы у подозрительного мужчины. Диалог быстро закончился. Незнакомец выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в сторону полицейских. Никто не пострадал.

«Пятый канал» со ссылкой на очевидцев сообщал , что в лесополосе мужчина тестировал самодельное взрывное устройство: он испытывал расстояние, с которого бомбу можно активировать при помощи детонатора.

Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили журналистам, что предполагаемого злоумышленника задержали. Им оказался 31-летний житель Химок. При себе у него нашли оружие и сверток с пороховой смесью. Мужчине грозит два уголовных дела: за применение насилия в отношении представителей власти и за незаконное хранение оружия.

«Пятый канал» отмечает, что задержанного зовут Евгений. Ранее он работал в конструкторском бюро. Кроме оружия в его квартире нашли парик и замаскированное под пачку денег взрывное устройство. В момент задержания мужчина был в бронежилете.