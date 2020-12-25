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Москва

Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково 

Алевтина Жаркова 43 минуты назад
В аэропорту «Внуково» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно авиакомпании «Якутия», следовавшее в Москву из Нерюнгри, выкатилось на за пределы рулежной дорожки на 50 метров. Видео очевидца публикует Telegram-канал Life SHOT.
Сообщается, что на борту лайнера находились 109 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они были эвакуированы. Информации о пострадавших нет. Аэропорт не закрывался, все службы работали в штатном режиме. Следственный комитет и транспортная прокуратора инициировали проверки по данному факту.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , Международный аэропорт Внуково , СКР
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