Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково 

В аэропорту «Внуково» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно авиакомпании «Якутия», следовавшее в Москву из Нерюнгри, выкатилось на за пределы рулежной дорожки на 50 метров. Видео очевидца публикует Telegram-канал Life SHOT.
Сообщается, что на борту лайнера находились 109 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они были эвакуированы. Информации о пострадавших нет. Аэропорт не закрывался, все службы работали в штатном режиме. Следственный комитет и транспортная прокуратора инициировали проверки по данному факту.