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В Химках задержали стрелявшего по полицейским мужчину 

РИА Новости 1 час назад
В Химках задержали стрелявшего по полицейским мужчину
Фото: РИА Новости
Задержан житель Химок, применивший насилие в отношении в полицейских и стрелявший из пистолета, у него изъяли оружие и сверток с пороховой смесью, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

"Задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ)", — сказала она.

По данным следствия, 23 декабря подозреваемый, находясь в лесополосе микрорайонах Левобережный в Химках, был остановлен полицейскими для проверки документов. Отмечается, что он не выполнил требования правоохранителей, "а применил в отношении них насилие, при этом мужчина произвел в сторону выстрелы из пистолета".

"При досмотре у подозреваемого обнаружено оружие, а также сверток с пороховой смесью. Изъятые предметы отправлены для проведения баллистической и взрывотехнической экспертизы. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов — ред.)", — добавила Врадий.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.
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Происшествия , Ольга Врадий , СКР
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