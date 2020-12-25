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Москва

Экс-глава Серпуховского района приговорен к 15 годам колонии 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Суд признал бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна виновным в ряде коррупционных преступлений и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Шестуна виновным. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласила приговор судья.

Суд также назначил бывшему чиновнику штраф в 49 млн рублей и лишил его права занимать руководящие должности сроком на три года.
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Защита перед началом оглашения вердикта, которое заняло пять дней, заявляла, что обжалует обвинительный приговор.
«Рамблер» писал, что бывший глава Серпуховского района был арестован летом 2018 года. Он был обвинен в мошенничестве в особо крупно размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконной предпринимательской деятельности и получение крупной взятки. При этом Шестун отказался признать свою вину.
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Происшествия , Видео , Александр Шестун , ФСИН
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