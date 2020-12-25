Экс-глава Серпуховского района приговорен к 15 годам колонии 

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«Признать Шестуна виновным. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласила приговор судья.

Суд также назначил бывшему чиновнику штраф в 49 млн рублей и лишил его права занимать руководящие должности сроком на три года.

Защита перед началом оглашения вердикта, которое заняло пять дней, заявляла, что обжалует обвинительный приговор.

«Рамблер» писал, что бывший глава Серпуховского района был арестован летом 2018 года. Он был обвинен в мошенничестве в особо крупно размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконной предпринимательской деятельности и получение крупной взятки. При этом Шестун отказался признать свою вину.