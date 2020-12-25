Суд приговорил экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна к 15 годам колонии

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения, окончательно назначить Шестуну наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — огласила решение судья Татьяна Юферова.

Для сравнения, обвинение запрашивало для бывшего чиновника 20 лет колонии строгого режима и 50-миллионный штраф.

Оглашение приговора заняло у судьи Юферовой неделю — она приступила к прочтению 500-страничного текста решения в обед понедельника. Шестун все это время находился в "акваруме" суда, порой вел себя неспокойно, в частности громко перебивал судью, вставал на табуретку, ругался на конвой.

Шестуну вменялось взяточничество, мошенничество, отмывание преступных доходов, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. В частности, по версии СК РФ , Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.

Шестун вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием он записывал видеообращение к Владимиру Путину , в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".

По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП РФ, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что "привело к его существенному обогащению".

Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. В конце декабря прошлого года врачам пришлось принудительно кормить Шестуна.