«Слетели в сугроб»: пассажиры рассказали об инциденте во Внукове

Пассажиры самолёта «Якутия», который при посадке во Внукове выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, рассказали об инциденте.

«Мы даже ничего не поняли. Пока нам командир корабля не сообщил, что мы слетели с полосы в сугроб в связи с гололедицей», — рассказала одна из пассажирок изданию Life.ru.

Мужчина, который находился на борту самолёта, отметил, что посадка была трудной из-за метеоусловий, но инцидент произошёл, когда пилот начал тормозить.

«Мы уже похлопали, он тормозить начал и в этот момент скатился. Как будто на кочке подпрыгнули», — рассказал он.

На борту самолёта Нерюнгри — Москва находилось 109 пассажиров и девять членов экипажа.

Ранее стало известно, что