Азербайджанец угрожал взорвать Верховный суд России в Москве 

Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что вчера зарегистрированный в столице азербайджанец пришел к зданию Верховного суда с пакетом желтого цвета с надписью «Бомба». В руках он держал неизвестный предмет, имитировавший детонатор. Мужчина потребовал встречи с иностранными журналистами, а в случае невыполнения требования пригрозил взорвать бомбу.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Взрывное устройство оказалось муляжом. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

«Зачем мужчина угрожал взрывом и что хотел рассказать журналистам, пока неясно», — сообщает «Царьград».

Вчера, как сообщал «Рамблер», 31-летний житель подмосковных Химок Юрий Смирнов в парике и бронежилете выстрелил в сотрудников полиции из сигнального револьвера, переделанного под стрельбу боевыми патронами, после просьбы предъявить документы.

Он промахнулся и был задержан. В ходе досмотра личных вещей полицейские обнаружили у него полиэтиленовый пакет с муляжом пачки денег с примотанными к нему проводами, радиосхему, литровую банку с саморезами и пороховым зарядом.