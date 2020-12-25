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Москва

Во Внукове самолет выкатился за пределы ВПП 

Артём Кульша 49 минут назад
Прилетевший во Внуково пассажирский самолет выкатился за пределы ВВП
Фото: РИА Новости
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

«Пока информации о пострадавших нет», — сообщил канал, не приведя каких-либо еще подробностей произошедшего.

По данным телеграм-канала «Лайф Шот», за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский лайнер, выполнявший рейс Нерюнгри (Якутия) — Москва. На борту воздушного судна находились 118 человек — 109 пассажиров и девять членов экипажа.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что североатлантический циклон «Грета» атакует московский регион. Там потеплеет до околонулевой температуры, будут идти влажные снегопады (выпадет около одной пятой месячной нормы осадков), видимость снизится до 500-800 метров.
В Москве температура воздуха составит -1…-3 градуса, атмосферное давление снизится до 736 миллиметров ртутного столба, будет дуть южный ветер с порывами до 10-15 метров в секунду, временами будет идти снег и наблюдаться метель, вечером будет идти мокрый снег.
Ранее сообщалось, что грузовой самолет Ту-204-100С переданный авиационной компанией «Авиастар-Ту» в лизинг компании DHL, совершавший рейс Лейпциг — Москва, готовится к экстренному приземлению в Нижнем Новгороде.
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Происшествия , Александр Синенков , Международный аэропорт Внуково
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