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Москва

Источник: у экс-супруги Фургала изъяли его охотничье ружье и ее мобильный телефон 

ТАСС и ещё 2 32 минуты назад
Сотрудники правоохранительных органов Хабаровского края в ходе обыска изъяли у бывшей супруги арестованного экс-главы региона Сергея Фургала ее мобильный телефон и охотничье ружье, принадлежащее экс-чиновнику. Как уточнил ТАСС источник из окружения семьи экс-губернатора, оружие было изъято у Ларисы Стародубовой из-за отсутствия соответствующих документов на него.

"Следователи в ходе обыска изъяли у Ларисы Павловны мобильный телефон, который уже изымали во время прошлых обысков у нее. Также правоохранители забрали охотничье ружье, принадлежащее ее бывшему супругу, так как на оружие якобы не было разрешительных документов", — сказал собеседник агентства.

Фургал оставлен под арестом до марта
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Стародубова как свидетель дала показания в рамках уголовного дела о попытке хищения средств завода "Амурсталь" посредством получения кредитов. Он также сообщил, что в ходе проведения следственных действий у Ларисы Стародубовой оперативниками ничего не изымалось.
ТАСС: последние новости
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Комментарии 1
Происшествия , Видео , Сергей Фургал , МВД , ИТАР-ТАСС , Хабаровский Край
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