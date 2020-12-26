"Следователи в ходе обыска изъяли у Ларисы Павловны мобильный телефон, который уже изымали во время прошлых обысков у нее. Также правоохранители забрали охотничье ружье, принадлежащее ее бывшему супругу, так как на оружие якобы не было разрешительных документов", — сказал собеседник агентства.