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Задержаны все участники массовой драки в Мытищах 

ТАСС 1 час назад
Полиция задержала всех участников массовой драки в Мытищах
Фото: РИА Новости
Полиция задержала всех участников массовой драки, которая произошла 23 декабря около одного из жилых комплексов в Мытищах, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Все участники драки были установлены и доставлены в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", — сказала Петрова.

Она добавила, что во время драки один из участников резко открыл входную дверь в подъезд и ударил ею трехлетнюю девочку. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию.
По данным источника в правоохранительных органах, все участники драки являются мигрантами.
Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о массовой драке в ЖК в Мытищах. На момент приезда правоохранителей все участники успели разбежаться, их начали разыскивать.
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Происшествия , Московская область , Мытищи
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