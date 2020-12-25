СК возбудил уголовное дело после убийства водителя маршрутки в Екатеринбурге

Следователи возбудили уголовное дело после убийства водителя маршрутного автобуса в Екатеринбурге, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Информация о ЧП поступила накануне вечером: пулю в голову получил 44-летний водитель микроавтобуса Ford Transit.
"Во время преступления автомашина была припаркована напротив одного из домов по проспекту Космонавтов. Водитель с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался", — говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи осмотрели место ЧП и маршрутку, в которой пострадавший находился во время нападения, изъяли ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. Подозреваемого пытаются задержать по горячим следам.