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В Екатеринбурге застрелили водителя маршрутки 

РИА Новости 31 минуту назад
СК возбудил уголовное дело после убийства водителя маршрутки в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело после убийства водителя маршрутного автобуса в Екатеринбурге, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Информация о ЧП поступила накануне вечером: пулю в голову получил 44-летний водитель микроавтобуса Ford Transit.

"Во время преступления автомашина была припаркована напротив одного из домов по проспекту Космонавтов. Водитель с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался", — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи осмотрели место ЧП и маршрутку, в которой пострадавший находился во время нападения, изъяли ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. Подозреваемого пытаются задержать по горячим следам.
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