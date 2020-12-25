Россиянка прятала наркотики в шкафчике своей дочери в детсаду 

19 декабря заведующая одним из детских садов в Ноябрьске Людмила Савина увидела, как 29-летняя Наталья Оларь прятала в шкафчике своей двухлетней дочери в раздевалке второй группы три пластиковых пакета или забирала их оттуда. Савина вызвала полицию. Оларь призналась ее сотрудникам, что в пакетах находятся наркотики. Полицейские задержали женщину. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В первой половине декабря, как сообщал «Рамблер», сотрудники полиции обнаружили в подъезде одного из домов на Шипиловской улице в Москве 10-летнюю девочку с 76 свертками с веществом неизвестного происхождения, изъяли их и направили на исследование. Выяснилось, что вещество содержит в своем составе метадон, а ребенок действовал по указанию своего 47-летнего отца. Тот был задержан, а девочка помещена в медицинское учреждение.

Позавчера средства массовой информации сообщили, что сотрудники автомойки Black Star Car Wash в Москве обнаружили 33-летнего коллегу, мойщика, без сознания в подсобном помещении и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи госпитализировали мужчину с диагнозом «Отравление опиатами».