Россиянка объявила сбор денег на похороны живого сына 

В пресс-службе регионального управления внутренних дел рассказали, что несколько месяцев назад компетентные органы забрали семилетнего сына у 35-летней жительницы Ангарска, стоящей на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Он был помещен в центр помощи семье и детям.

Недавно женщина сообщила в социальных сетях о смерти мальчика и объявила сбор средств на его похороны. Ее знакомая перевела деньги, а потом узнала, что ребенок жив, и обратилась с заявлением в полицию.

Ее сотрудники возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество» и задержали подозреваемую. На допросе она пояснила, что собирала деньги для личных целей. В настоящее время полицейские ищут тех, кто перевел ей средства.