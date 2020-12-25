Россиянка объявила сбор денег на похороны живого сына 

Жительница Иркутской области объявила сбор денег на похороны живого сына. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В пресс-службе регионального управления внутренних дел рассказали, что несколько месяцев назад компетентные органы забрали семилетнего сына у 35-летней жительницы Ангарска, стоящей на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Он был помещен в центр помощи семье и детям.
Недавно женщина сообщила в социальных сетях о смерти мальчика и объявила сбор средств на его похороны. Ее знакомая перевела деньги, а потом узнала, что ребенок жив, и обратилась с заявлением в полицию.
Ее сотрудники возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество» и задержали подозреваемую. На допросе она пояснила, что собирала деньги для личных целей. В настоящее время полицейские ищут тех, кто перевел ей средства.
В декабре, как сообщал «Рамблер», певец Юрий Лоза рассказал, что на сайте объявлений договорился с неизвестным человеком об аренде квартиры в Крыму, перевел ему задаток в размере 11 тысяч рублей, а на месте выяснил, что такой квартиры не существует.