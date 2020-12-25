В Омске водитель выгнал инвалида из автобуса 

Прокуратура и СК проверяют жалобу жителя Омска на водителя маршрутки, который в мороз высадил из автобуса пожилую женщину в инвалидном кресле, сообщается на сайтах ведомств.

Жалоба на водителя микроавтобуса "Вектор" маршрута 47н была опубликована в паблике "Аварийный Омск" в соцсети "ВКонтакте". Автор жалобы указал госномер автобуса и владельца маршрута — Фазыла Залялитдинова — и рассказал, что инцидент произошёл вечером 24 декабря. Когда пожилая женщина карабкалась в салон, водитель торопил её и советовал ей ездить на низкопольных автобусах. В итоге, когда инвалид смогла забраться в салон, сопровождавший её пожилой мужчина пытался сложить инвалидное кресло, чтобы войти внутрь, водитель закрыл дверь и поехал, оставив инвалида одну в салоне, говорится в жалобе. Маршрутка остановилась после криков возмущения, после чего водитель выгнал женщину на улицу.

"Органами прокуратуры организована проверка по фактам, изложенным в соцсетях и СМИ… В случае подтверждения фактов… будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению требований к обеспечению доступности для инвалидов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг", — сообщили журналистам в прокуратуре Омской области.