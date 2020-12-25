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Москва

Спасатели помогли пожилому инвалиду в Москве 

Москва24 45 минут назад
Пожилой москвич не смог выбраться из ванной и затопил соседей
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Спасатели Московского авиационного центра оказали помощь пожилому инвалиду в Москве. Об этом передает Агентство "Москва".
Как информирует пресс-служба ГОЧСиПБ столицы, инцидент произошел в районе Южное Бутово в квартире на Плавском проезде.

"В квартире многоэтажного дома пожилой мужчина оказался в опасности", — рассказали в пресс-службе.

Старший дежурный смены, спасатель Московского авиацентра Евгений Шиланов уточнил, что сигнал поступил от соседей, когда у них с потолка полилась вода.
Стуки и звонки в дверь результатов не принесли. После этого соседи позвонили в спасательные службы.

"Мы (спасатели. — Прим. ред.) в присутствии полиции вскрыли специальным инструментом дверь и обнаружили в ванной пожилого инвалида в полусознательном состоянии", — сообщил Шиланов.

Спасатели оказали мужчине первую помощь и вызвали скорую. Пострадавший смог пояснить, что не смог самостоятельно выбраться из ванной.

"Благодаря оперативным действиям спасателей Московского авиацентра, опасность для пожилого мужчины миновала", — подытожили в ведомстве.

Ранее семь человек спасли из горящего дома на юго-западе Москвы. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
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Происшествия , АГН "Москва" , Москва
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