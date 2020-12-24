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В Самаре сын-инвалид прожил с трупом матери больше года 

News.ru и ещё 1 24 минуты назад
Инвалид прожил с трупом матери больше года в Самаре
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Труп пожилой женщины, которая умерла ещё в августе 2019 года, обнаружен в квартире, где проживал её сын-инвалид. Находка была сделана в Самаре в одном из домов на улице Свободы.
О находке в полицию сообщил знакомый сына, которого тот позвал в гости для распития спиртных напитков, сообщает ГТРК «Самара». Инцидентом заинтересовалось региональное следственное управление СК, сотрудники которого по данному факту проводят проверку.
По словам сына, у него не было денег для организации похорон. Он завернул тело в ковёр и положил его в комнате, где оно и пролежало 16 месяцев.
Как писал NEWS.ru, в деревне Деме Чишминского района Башкирии женщина перелезала через забор и застряла. К утру она замёрзла насмерть.
Остывший труп женщины был обнаружен только утром. Местные жители утверждают, что вечером же было темно и застрявшую в заборе никто не заметил. По факту гибели женщины проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Происшествия , СКР , ГТРК "Самара" , Самара , Самарская Область
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