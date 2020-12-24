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Суд арестовал следователя столичного главка МВД за взятку 

Национальная Служба Новостей 39 минут назад
Суд арестовал следователя столичного главка МВД за взятку
Фото: РИА Новости
Старший следователь столичного управления МВД Александр Артемьев, обвиняемый в получении взятки, арестован судом до 28 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Решение вынес Преображенский суд города. Отмечается, что Артемьев обвиняется по уголовной статье «Получение взятки в особо крупном размере». Подробностей дела не приводится.
Как пишет агентство, Артемьев занимает должность старшего следователя одного из отделений следственной части по расследованию организованной преступной деятельности.
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Происшествия , Александр Артемьев , МВД
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