Суд арестовал основателя компании Petropavlovsk Масловского 

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Масловский был задержан накануне в офисе.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Масловского меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Бондарева. В СИЗО ему предстоит пробыть как минимум до 23 февраля.

По данным суда, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В офисе компании прошли обыски. Пресс-служба Petropavlovsk цель обысков комментировать отказалась. По словам представителей компании, в Petropavlovsk не видели материалов дела, но, вероятно, они касаются "людей, которые сейчас не занимают никаких должностей в компании".

Очередной корпоративный конфликт в Petropavlovsk начался после прихода в начале этого года нового крупного акционера — "Южуралзолота" . Четыре крупнейших акционера не поддержали на годовом собрании в июне прежний состав совета директоров, включая основателя компании Павла Масловского. Они также инициировали независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Масловский занимал должность генерального директора, после чего он и был задержан.