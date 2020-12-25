Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Суд арестовал основателя компании Petropavlovsk Масловского 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Суд арестовал основателя компании Petropavlovsk Масловского
Фото: РИА Новости
Тверской суд Москвы в пятницу арестовал одного из основателей и бывшего гендиректора Petropavlovsk Plc Павла Масловского по обвинению в растрате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.
Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Масловский был задержан накануне в офисе.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Масловского меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Бондарева. В СИЗО ему предстоит пробыть как минимум до 23 февраля.

По данным суда, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В офисе компании прошли обыски. Пресс-служба Petropavlovsk цель обысков комментировать отказалась. По словам представителей компании, в Petropavlovsk не видели материалов дела, но, вероятно, они касаются "людей, которые сейчас не занимают никаких должностей в компании".
Очередной корпоративный конфликт в Petropavlovsk начался после прихода в начале этого года нового крупного акционера — "Южуралзолота". Четыре крупнейших акционера не поддержали на годовом собрании в июне прежний состав совета директоров, включая основателя компании Павла Масловского. Они также инициировали независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Масловский занимал должность генерального директора, после чего он и был задержан.
Компания зарегистрирована в Великобритании, основной офис расположен в Лондоне, группа имеет офисы в Москве и Благовещенске, а основные активы расположены в России — в Амурской области.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Последние новости
"Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота "Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота Реакция Соколова на приговор попала на видео Реакция Соколова на приговор попала на видео Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
Комментарии
Происшествия , Ольга Бондарева , Павел Масловский , ФСИН , Южуралзолото , РИА Новости , Амурская Область , Благовещенск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение