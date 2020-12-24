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Москва

МВД сообщило о росте числа электронных краж в России 

RT на русском 1 час назад
МВД сообщило о росте числа электронных краж в России
Фото: РИА Новости
В России зафиксирован рост количества электронных краж у россиян в 2020 году. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она рассказала, что, несмотря на принимаемые меры, за 11 месяцев увеличилось число преступлений, совершённых с использованием IT-технологий.

«В частности, количество краж возросло на 81,6%, противоправных деяний, предусмотренных ст. 159 («Мошенничество»), 159.3 («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»), 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации») УК России, — на 76,1%», — цитирует её ТАСС.

Также Волк заявила, что число преступлений с использованием оружия в 2020 году уменьшилось почти на 7%.
Кроме того, зарегистрировано на 10,1% меньше преступлений в общественных местах.
Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.
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Комментарии
Происшествия , Ирина Волк , МВД , ИТАР-ТАСС
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