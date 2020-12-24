Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Выберите регион
Москва

В центре Москвы задержали мужчину, угрожавшего бомбой 

ТАСС 1 час назад
В центре Москвы задержали угрожавшего бомбой мужчину
Фото: РИА Новости
Сотрудники столичной полиции задержали на Поварской улице в центре Москвы мужчину с плакатом, который утверждал, что у него есть бомба. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время мужчина задержан и отправлен в отдел полиции. По предварительной информации, взрывчатых устройств и веществ у него не было", — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента. "Сегодня в службу "02" поступило сообщение о том, что находящийся на Поварской улице мужчина держит в руках сумку и высказывает намерение совершить противоправные действия. Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции гражданин был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", — сказали в главке.

Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
ТАСС: последние новости
Неизвестный ранил девушку из пистолета на юго-западе Москвы и скрылся Неизвестный ранил девушку из пистолета на юго-западе Москвы и скрылся В Воронеже задержали депутата, подозреваемого в особо крупном мошенничестве В Воронеже задержали депутата, подозреваемого в особо крупном мошенничестве В Петербурге задержали мужчину, который намеревался продать девушку в рабство В Петербурге задержали мужчину, который намеревался продать девушку в рабство
Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
01:00
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
Происшествия
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
00:54
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
Происшествия
По лесу в Карелии потекла кровавая река
01:27
По лесу в Карелии потекла кровавая река
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
00:56
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
В мире
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
00:32
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение