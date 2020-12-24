В центре Москвы задержали угрожавшего бомбой мужчину

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента. "Сегодня в службу "02" поступило сообщение о том, что находящийся на Поварской улице мужчина держит в руках сумку и высказывает намерение совершить противоправные действия. Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции гражданин был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", — сказали в главке.