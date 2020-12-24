Мужчина выстрелил в голову экс-жене на парковке в Москве 

Москве мужчина выстрелил в голову бывшей жене на парковке, передает телеграм-канал Life Shot. Женщина госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной версии, преступление не было совершено из ревности или ненависти бывших супругов.

По информации издания, пострадавшая работала в одной фирме с двоюродной сестрой бывшего мужа, и в ближайшее время одну из женщин должны были сократить. Предположительно, подозреваемый собирался таким образом устранить конкурентку сестры.

Издание также сообщает, что развод супругов, состоявшийся три месяца назад, произошел из-за агрессивного поведения мужчины. За три года семейной жизни он неоднократно выбрасывал вещи жены из окна, угрожал ей ножом, выгонял на улицу, а однажды даже приставил пистолет к голове. После развода он продолжал угрожать жене. Женщина была уверена, что за ней следят, и жаловалась на травлю коллег.

Как сообщал «Рамблер», в начале декабря в Санкт-Петербурге 26-летняя фотомодель зарезала мужа из-за того, что он оказывал знаки внимания ее подруге.