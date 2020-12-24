Убившая двух мужчин москвичка получила 13 лет колонии

Москвичку Веру Черкасову приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство двух человек. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ночь убийства Черкасова находилась со своим сожителем и его знакомым у станции метро «Царицыно». Пока группа распивала спиртные напитки, между ними разгорелась ссора. Конфликт перешел в потасовку, во время которой Черкасова умышленно не менее трех раз ударила сожителя кухонным ножом в грудь.

После этого 41-летняя пьяная женщина вступила в конфликт со вторым мужчиной и нанесла ему два ножевых удара в грудь.

— От полученных колото-резаных ранений смерть одного из мужчин наступила на месте происшествия, второй потерпевший скончался в больнице от массивной кровопотери, обусловленной проникающими колото-резаными ранениями груди с повреждением легких и сердца, — говорится на сайте ведомства.