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В Воронеже задержали депутата городской думы 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Депутат думы Воронежа задержан за крупное мошенничество
Фото: РИА Новости
Следователи задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере одного из депутатов Воронежской городской думы, у его коллеги по заксобранию прошел обыск, сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня следственными органами в рамках расследования дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, был задержан один из депутатов Воронежской городской думы. Кроме того, сегодня же у другого депутата были проведены обысковые мероприятия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас задержанный депутат допрошен в качестве подозреваемого. Санкция статьи о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, подробности которого пока не разглашаются.
Личность задержанного не раскрывается, однако, по данным Вести-Воронеж и ряда местных Telegram-каналов, речь идет о Сергее Кудрявцеве, члене фракции "Единая Россия", который осенью этого года в третий раз подряд был избран депутатом. Местом работы Кудрявцева на сайте заксобрания указана Воронежская городская дума, то есть он является депутатом на постоянной основе.
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Происшествия , Сергей Кудрявцев , Единая Россия , СКР , РИА Новости , Воронеж , Воронежская Область
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