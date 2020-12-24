Депутат думы Воронежа задержан за крупное мошенничество

"Сегодня следственными органами в рамках расследования дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, был задержан один из депутатов Воронежской городской думы. Кроме того, сегодня же у другого депутата были проведены обысковые мероприятия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас задержанный депутат допрошен в качестве подозреваемого. Санкция статьи о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, подробности которого пока не разглашаются.