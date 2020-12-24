Спортсмен-экстремал Мишугин погиб во время полета на параплане 

35-летний Мишугин разбился во время полета на параплане возле деревни Желохово.

Издание отмечает, что местность, где произошла трагедия, известна многим спортсменам. Для взлета парапланеристы используют берег озера Тишь высотой около 50 метров.

В полете у Мишугина возникли проблемы с оборудованием. Люди на земле видели, что спортсмен пытается отрегулировать крыло и опуститься на землю, однако параплан не слушался. В результате Мишугин упал с большой высоты, помочь ему не смогли. От полученных травм он скончался на месте.

Глеб Мишугин был одним из основателей команды Moustache Crew, которая создавала снежные парки в Москве, Кировске и других городах. Спортсмен катался на сноуборде и серфинговой доске, выполнял трюки на снегоходе, частвовал в трофи, мотокроссе и кольцевых гонках.

У погибшего осталась жена и маленькая дочь.