Спортсмен-экстремал Мишугин погиб во время полета на параплане 

В Калужской области погиб спортсмен-экстремал Глеб Мишугин, сообщает «Комсомольская правда».
35-летний Мишугин разбился во время полета на параплане возле деревни Желохово.
Издание отмечает, что местность, где произошла трагедия, известна многим спортсменам. Для взлета парапланеристы используют берег озера Тишь высотой около 50 метров.
В полете у Мишугина возникли проблемы с оборудованием. Люди на земле видели, что спортсмен пытается отрегулировать крыло и опуститься на землю, однако параплан не слушался. В результате Мишугин упал с большой высоты, помочь ему не смогли. От полученных травм он скончался на месте.
Глеб Мишугин был одним из основателей команды Moustache Crew, которая создавала снежные парки в Москве, Кировске и других городах. Спортсмен катался на сноуборде и серфинговой доске, выполнял трюки на снегоходе, частвовал в трофи, мотокроссе и кольцевых гонках.
У погибшего осталась жена и маленькая дочь.
Как сообщал «Рамблер», в июле двукратный чемпион мира по сноубордкроссу Алекс Пуллин погиб на 33-м году жизни во время подводной охоты в Австралии. Спортсмен нырял без маски и был один, когда потерял сознание. Его вытащили из воды, но спасти жизнь сноубордиста не удалось.