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Москва

В Ленобласти загорелся санаторий Минздрава России 

Вероника Полынина 30 минут назад
В Ленинградской области загорелся Детский пульмонологический санаторий «Колчаново» Минздрава России, сообщает ТАСС.
Пожар в санатории, расположенном в селе Колчаново Волховского района Ленинградской области, начался около 15.00 мск.
На место прибыли 11 единиц техники и 34 специалиста. Примерно через час спасателям удалось локализовать пожар на площади 750 квадратных метров.
По данным властей региона, в пожаре никто не пострадал. Дети находились в другом корпусе.

«Дети находились в спальном корпусе. Детей всего пять человек, их эвакуация в другой корпус не потребовалась», — приводит агентство слова представителя пресс-службы правительства области.

Детский пульмонологический санаторий «Колчаново» Минздрава России расположен в бывшей усадьбе помещиков Пименовых-Шараповых в селе Колчаново. В учреждении лечатся дети от 4 до 18 лет.
Как сообщал «Рамблер», ранее замглавы МЧС Илья Денисов рассказал, что во время самоизоляции в России выросло количество пожаров в жилых домах. По данным МЧС, во время самоизоляции количество жертв пожаров выросло почти на семь процентов к аналогичному периоду прошлого года.
Комментарии
Происшествия , Илья Денисов , Минздрав РФ , МЧС , ИТАР-ТАСС
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