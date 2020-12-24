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Пожар в санатории, расположенном в селе Колчаново Волховского района Ленинградской области, начался около 15.00 мск.

На место прибыли 11 единиц техники и 34 специалиста. Примерно через час спасателям удалось локализовать пожар на площади 750 квадратных метров.

По данным властей региона, в пожаре никто не пострадал. Дети находились в другом корпусе.

«Дети находились в спальном корпусе. Детей всего пять человек, их эвакуация в другой корпус не потребовалась», — приводит агентство слова представителя пресс-службы правительства области.

Детский пульмонологический санаторий «Колчаново» Минздрава России расположен в бывшей усадьбе помещиков Пименовых-Шараповых в селе Колчаново. В учреждении лечатся дети от 4 до 18 лет.