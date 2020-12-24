МИД сообщил о краже крупной суммы одной из сотрудниц министерства

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МИД России подтвердил РИА Новости, что в прошлом году из министерства пропала крупная сумма: следствие уже завершено, дело направили в суд.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в здании МИД РФ было похищено более 1 миллиона долларов.

"В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе Валютно-финансового департамента. По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы", — сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.

В МИД отметили, что после проведенных следственных действий в качестве обвиняемой по уголовному делу была привлечена сотрудница Валютно-финансового департамента министерства.