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Москва

В МИД рассказали о краже крупной суммы из здания ведомства 

РИА Новости 37 минут назад
МИД сообщил о краже крупной суммы одной из сотрудниц министерства
Фото: ТАСС
МИД России подтвердил РИА Новости, что в прошлом году из министерства пропала крупная сумма: следствие уже завершено, дело направили в суд.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в здании МИД РФ было похищено более 1 миллиона долларов.

"В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе Валютно-финансового департамента. По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы", — сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.

В МИД отметили, что после проведенных следственных действий в качестве обвиняемой по уголовному делу была привлечена сотрудница Валютно-финансового департамента министерства.

"Следствие по данному делу в настоящее время завершено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, дело направлено в суд", — сообщили в внешнеполитическом ведомстве.

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Происшествия , Политика , МИД , МВД , РЕН ТВ , РИА Новости
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