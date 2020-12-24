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Найти поволжского маньяка помогла его мать 

Вероника Полынина 18 минут назад
Найти поволжского маньяка помогла его мама. Об этом узнал телеграм-канал Mash.
Радик Тагиров, обвиняемый в убийстве 26 пожилых женщин в Татарстане и соседних регионах, ранее был судим за кражу. Его ДНК имелось в базах данных полиции, однако поймать преступника, которого в СМИ прозвали поволжским маньяком, удалось благодаря случаю.
Мать Тагирова два года назад обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына. Женщина рассказала, что сын не выходит на связь уже восемь лет.
«Поволжский маньяк» рассказал, что толкнуло его на убийства
Полицейские предложили женщине провести биологическую экспертизу и сравнить ДНК с генетическим материалом в базах МВД. Полиции удалось выйти на Тагирова и сообщить его координаты матери, после чего семья воссоединилась. Тагиров вернулся в родной поселок, женился, завел ребенка, устроился на работу слесарем.
В ноябре 2020 года криминалисты, проводя работу по сравнению генетических экспертиз, нашли совпадение в ДНК Тагирова с генетическим материалом, обнаруженным на месте одного из убийств 2011-2012 годов. Тогда преступник забыл в квартире убитой пенсионерки зажигалку и носовой платок.
Как сообщал «Рамблер», 1 декабря в Татарстане был задержан предполагаемый подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 2011-2012 годах на территории Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. 38-летний Радик Тагиров сознался в содеянном.
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Происшествия , Видео , МВД
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