Найти поволжского маньяка помогла его мать 

Найти поволжского маньяка помогла его мама. Об этом узнал телеграм-канал Mash.

Радик Тагиров, обвиняемый в убийстве 26 пожилых женщин в Татарстане и соседних регионах, ранее был судим за кражу. Его ДНК имелось в базах данных полиции, однако поймать преступника, которого в СМИ прозвали поволжским маньяком, удалось благодаря случаю.

Мать Тагирова два года назад обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына. Женщина рассказала, что сын не выходит на связь уже восемь лет.

Полицейские предложили женщине провести биологическую экспертизу и сравнить ДНК с генетическим материалом в базах МВД . Полиции удалось выйти на Тагирова и сообщить его координаты матери, после чего семья воссоединилась. Тагиров вернулся в родной поселок, женился, завел ребенка, устроился на работу слесарем.

В ноябре 2020 года криминалисты, проводя работу по сравнению генетических экспертиз, нашли совпадение в ДНК Тагирова с генетическим материалом, обнаруженным на месте одного из убийств 2011-2012 годов. Тогда преступник забыл в квартире убитой пенсионерки зажигалку и носовой платок.

Как сообщал «Рамблер», 1 декабря в Татарстане был задержан предполагаемый подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 2011-2012 годах на территории Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. 38-летний Радик Тагиров сознался в содеянном.