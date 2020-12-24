В мавзолее Ленина обнаружили человека без сознания 

В мавзолее Ленина в Москве обнаружили человека без сознания. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает «Московский комсомолец»

По данным газеты, инцидент произошел вечером 23 декабря. 24-летнему охраннику стало плохо прямо на посту. Около 20:00 он упал в обморок во время дежурства и забился в судорогах.

Отмечается, что к моменту приезда врачей скорой помощи охранник успел прийти в себя. Тем не менее, его госпитализировали в Первую градскую больницу для обследования. У мужчины выявили повышенную температуру — 38 градусов, при этом изменений в легких у него не обнаружили.

В итоге мужчину отправили на больничный.