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Москва

В мавзолее Ленина обнаружили человека без сознания 

Мослента 1 час назад
В мавзолее Ленина обнаружили человека без сознания
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
В мавзолее Ленина в Москве обнаружили человека без сознания. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает «Московский комсомолец».
По данным газеты, инцидент произошел вечером 23 декабря. 24-летнему охраннику стало плохо прямо на посту. Около 20:00 он упал в обморок во время дежурства и забился в судорогах.
Отмечается, что к моменту приезда врачей скорой помощи охранник успел прийти в себя. Тем не менее, его госпитализировали в Первую градскую больницу для обследования. У мужчины выявили повышенную температуру — 38 градусов, при этом изменений в легких у него не обнаружили.
В итоге мужчину отправили на больничный.
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Происшествия , Московский комсомолец , Москва
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