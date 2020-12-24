Суд арестовал Удальцова за несогласованную акцию 

Тверской суд Москвы на 10 суток арестовал Сергея Удальцова за нарушение порядка организации массового мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд признал Удальцова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП, и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", — рассказал собеседник агентства.

Это максимальное наказание, которое грозило ему по данной статье.

Протокол на Удальцова составлен за организацию несогласованного массового мероприятия 4 июля возле здания администрации президента РФ . Материал уже поступал в суд, однако был возвращен в полицию для устранения недостатков.

В конце июля Удальцова арестовывали на 10 суток по аналогичной статье КоАП — за организацию акции 25 июля у здания Генпрокуратуры РФ.

Сергей Удальцов — один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году.

Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций. В 2018 году Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запретив ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.