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Москва

Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Химках 

ТАСС 1 час назад
Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Полицейские проверяют информацию о том, что неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, когда они застали его за закладкой взрывного устройства в лесополосе подмосковных Химок. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что мужчина несколько раз выстрелил в полицейских в лесополосе, когда они помешали ему спрятать взрывное устройство. "Данная информация проверяется", — рассказал собеседник агентства.
Официальным комментарием подмосковного главка МВД ТАСС пока не располагает.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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