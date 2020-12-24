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Москва

Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео 

Алевтина Жаркова 17 минут назад
В отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края завели уголовное дело в связи с незаконным участием в бизнесе. Как сообщает Следственный комитет России, в период с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года подозреваемый занимал пост замгубернатора Кубани и в нарушение закона осуществлял предпринимательскую деятельность как лично, так и с помощью своего доверенного лица, который являлся председателем совета директоров строительной фирмы.
В этот период он, используя свое высокое должностное положение в регионе и авторитет, продвигал коммерческие интересы организации. Как считает следствие, подозреваемый получал часть доходов указанной компании. По версии правоохранителей, экс-высокопоставленный чиновник и его родственники в итоге получили право собственности на нежилое помещение, стоимостью более 12,8 миллиона рублей.
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