Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео 

В отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края завели уголовное дело в связи с незаконным участием в бизнесе. Как сообщает Следственный комитет России, в период с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года подозреваемый занимал пост замгубернатора Кубани и в нарушение закона осуществлял предпринимательскую деятельность как лично, так и с помощью своего доверенного лица, который являлся председателем совета директоров строительной фирмы.

В этот период он, используя свое высокое должностное положение в регионе и авторитет, продвигал коммерческие интересы организации. Как считает следствие, подозреваемый получал часть доходов указанной компании. По версии правоохранителей, экс-высокопоставленный чиновник и его родственники в итоге получили право собственности на нежилое помещение, стоимостью более 12,8 миллиона рублей.