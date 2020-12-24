Россиянин с гранатой выстрелил в полицейских в Подмосковье 

Московской области полицейские задержали мужчину в бронежилете с пистолетом и взрывным устройством. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Минувшей ночью жители Химок заметили среди спиленных деревьев на Зеленой улице подозрительного мужчину в парике и бронежилете и сообщили об этом сотрудникам полиции. Те подошли к нему и попросили предъявить документы.

В этот момент мужчина достал сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и направил его в сторону правоохранителей. Те скрутили его. В процессе мужчина произвел три выстрела, никого не ранив.

Полицейские произвели досмотр личных вещей мужчины и обнаружили у него полиэтиленовый пакет. В нем находились муляж пачки денег с примотанными к нему проводами, радиосхема, литровая банка с саморезами и пороховым зарядом.

«Теперь 31-летнему Юрию Смирнову придется объяснять, зачем ему пистолет, взрывное устройство и бронежилет», — сообщает «112».

Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», на Горной улице в микрорайоне Сходня в городском округе Химки 20-летний местный житель забрался на высоковольтную линию с целью сделать селфи, получил удар током, упал и скончался.