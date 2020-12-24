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В Москве прогремели взрывы 

Павел Тиунов 41 минуту назад
В Москве прогремели взрывы
Фото: ТАСС
На юго-западе столицы прогремели хлопки, сообщает РЕН ТВ. Очевидцы сообщают, о масштабном пожаре в гаражах.
Инцидент произошел в кооперативе на улице Островитянинова. На опубликованном журналистами видео, заметны машины экстренных служб и дым вдалеке за гаражами. Также видно, как один из пожарных проливает некую уже сгоревшую конструкцию.
По данным «Царьграда», возгорание возникло недалеко от дома №43 к1 по указанной улице. При этом местные жители сообщили, что слышали несколько громких взрывов. Известно, что в результате происшествия никто не пострадал.
В конце лета, как сообщал «Рамблер», в Москве в жилом доме на улице Кубинка произошел взрыв газа. В результате начался пожар: жильцы верхних этажей оказались отрезаны от выхода огнем. Из дома, в том числе по пожарной лестнице были эвакуированы 10 человек. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Взрыв спровоцировал обрушение перекрытий. Два человека пострадали, среди которых — женщина, которую взрывной волной выбросило из окна.
Ранее Краснодаре в результате взрыва бытового газа в жилом доме один человек погиб. Хлопок произошел в квартире на четвертом этаже. Скончался 68-летний пенсионер, которые на момент ЧП находился у себя дома.
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Происшествия , Новости Москвы , РЕН ТВ
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