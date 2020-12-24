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Москва

После смерти журналиста Бударагина возбудили дело о доведении до самоубийства 

Газета.Ru 43 минуты назад
Следователи возбудили дело о доведении до самоубийства журналиста Бударагина
Фото: соцсети
После смерти журналиста Михаила Бударагина возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Наказание по данной статье предполагает до шести лет лишения свободы.
Раскрыты подробности смерти журналиста Бударагина
Источник рассказал, что Бударагин был найден под окном жилой многоэтажки. Предсмертной записки обнаружено не было.
Тело 36-летнего Бударагина было обнаружено ночью 23 декабря в одном из дворов на столичной улице Беломорская, рядом с домом, где проживает мать журналиста. Следователи сообщили, что на теле Бударагина обнаружены «многочисленные травмы». Главный редактор сайта «Вечерняя Москва», где последнее время работал Бударагин, Алексей Шаравский рассказал, что у журналиста в последнее время были долги.
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Происшествия , МВД , РИА Новости
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