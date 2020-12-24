Рабочий из мести разгромил школу в Крыму

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Москва

Разгромивший школу рабочий в Крыму попал на видео 

Алевтина Жаркова 25 минут назад
В Крыму ремонтировавший школу рабочий устроил в ней погром. Видео инцидента в общеобразовательном учреждении поселка городского типа Гаспра размещено в Telegram-канале BAZA. На кадрах мужчина с молотком ломает межоконные простенки.
Как сообщает источник, таким образом мужчина отомстил своим нанимателям, которые не оплатили его работу. На ремонт школы городской бюджет выделили денежные средства, однако проводившие его рабочие остались без заработной платы.

«Нет денег — нет и работы», — комментирует все происходящее женский голос за кадром.

Происшествия , Видео
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