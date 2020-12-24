Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Подробности убийства московский танцовщицы Натальи Прониной 

Александр Котлеткин 44 минуты назад
Известного московского хореографа Наталью Пронину расстреляли во дворе своего дома. Преступник выпустил в девушку две пули, после чего выбросил пистолет и скрылся. Врачи несколько часов боролись за жизнь пациентки, но не смогли спасти танцовщицу.
По предварительным данным, мужчина хорошо знал Пронину и заранее спланировал преступление. Полиция считает, что убийство мог совершить один из поклонников девушки.
30-летняя Наталья Пронина была одним из самых высокооплачиваемых хореографов Москвы. Она руководила танцевальной школой и преподавала Strip/plastic, Go-Go dance, Latino Solo/Latino Mix, спортивные бальные танцы, стрейтчинг и современные танцы.
Пронина являлась чемпионкой и призером различных межрегиональных чемпионатов, первенств и кубков России, Нижнего Новгорода и Москвы.
Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
Происшествия , Фото , Наталья Пронина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
По лесу в Карелии потекла кровавая река
01:27
По лесу в Карелии потекла кровавая река
Происшествия
Столкновения протестующих с силовиками начались в Ереване
00:56
Столкновения протестующих с силовиками начались в Ереване
В мире
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
00:32
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
Общество
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
Видео с ужесточением правил проведения митингов
01:18
Видео с ужесточением правил проведения митингов
Политика
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
01:04
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение