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Известного московского хореографа Наталью Пронину расстреляли во дворе своего дома. Преступник выпустил в девушку две пули, после чего выбросил пистолет и скрылся. Врачи несколько часов боролись за жизнь пациентки, но не смогли спасти танцовщицу.

По предварительным данным, мужчина хорошо знал Пронину и заранее спланировал преступление. Полиция считает, что убийство мог совершить один из поклонников девушки.

30-летняя Наталья Пронина была одним из самых высокооплачиваемых хореографов Москвы. Она руководила танцевальной школой и преподавала Strip/plastic, Go-Go dance, Latino Solo/Latino Mix, спортивные бальные танцы, стрейтчинг и современные танцы.

Пронина являлась чемпионкой и призером различных межрегиональных чемпионатов, первенств и кубков России, Нижнего Новгорода и Москвы.