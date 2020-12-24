В Подмосковье военный грузовик задавил насмерть ребенка 

Недалеко от Сергиева Посада военный грузовик, находившийся в составе колонны, сбил пешеходов, сообщает «Царьград». Погибла пятилетняя девочка, ее мать госпитализирована с тяжелыми травмами.

О трагедии журналистам сообщил источник в правоохранительных органах . По его словам, трагедия произошла 22 декабря на участке трассы меду поселками Деулино и Мостовик. По дороге ехала военизированная колонна. Один из КамАЗов внезапно занесло, и многотонная машину выехала на обочину, где в этот момент находились люди. Грузовик наехал на женщину и пятилетнего ребенка. Девочка скончалась на месте. Ее мать отвезли в больницу. Медики диагностировали у нее ушиб головного мозга и перелом тазовых костей. Женщина находится в коме.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в автомобильной аварии в Крыму пострадали беременная девушка и двое детей. Трагедия произошла около поселка Русаковка Белогорского района. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, перевозивший 17 пассажиров, врезался в припаркованный на обочине КамАЗ с прицепом. В результате 8 человек скончались на месте аварии, 10 человек были госпитализированы с тяжелейшими травмами. Впоследствии в реанимации скончался еще один человек. ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. Расследуется уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть людей.